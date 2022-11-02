NYT: после покупки Маском Twitter начали покидать руководители и рекламодатели

По данным газеты, за последние дни Twitter покинули не менее пяти руководителей, включая директора по маркетингу, директора по работе с клиентами и главу отдела кадров.
Рекламодатели, которые обеспечивают около 90% доходов Twitter, опасаются, что господин Маск ослабит правила публикации контента в социальной сети, что может привести к всплеску дезинформации и токсичного и дискриминационного контента.
IPG, одна из крупнейших в мире рекламных компаний, выпустила рекомендацию для клиентов временно приостановить свои расходы на Twitter из-за проблем с модерацией. Глобальный альянс ответственных СМИ (GARM), который борется с вредоносным контентом в социальных сетях, также заявил на этой неделе, что наблюдает за тем, как Twitter борется с модерацией контента.
Бывший сотрудник британской рекламной компании WPP Роб Норман предположил, что в Twitter начнут злоупотреблять провокационной, разжигающей ненависть риторикой. Это, по словам специалиста, может вызвать массовый исход рекламодателей, что будет стоить Twitter почти всей нынешней выручки, без которой будущее платформы окажется под угрозой.
Илон Маск стал единоличным руководителем Twitter и распустил совет директоров компании. The Washington Post писала, что бизнесмен собирается уволить 25% сотрудников сервиса, и это будет лишь первый раунд сокращений. Он объявил о планах восстановить аккаунты, действие которых было приостановлено по сомнительным или незначительным причинам, и создать совет по модерации контента. Господин Маск выступает за отмену пожизненных блокировок аккаунтов и предлагает взамен на время лишать пользователя возможности писать в Twitter.