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21:31 (мск), источник: Коммерсантъ

ФРС четвертый раз подряд повысила ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75−4%

Федеральная резервная система США четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75−4% годовых. Об этом говорится в сообщении ФРС.

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Источник: AP 2022

«Комитет (ФРС по открытым рынкам.— “Ъ”) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75−4% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — следует из пресс-релиза.

Кроме того, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2% ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.

Ранее сегодня, 2 ноября, Fox News сообщал, что демократы Конгресса США направили председателю ФРС Джерому Пауэллу письмо, в котором раскритиковали «опасное» повышение базовой процентной ставки. Они считают, что это может привести к массовой потере рабочих мест.

Последний раз ФРС США повышала ставку 21 сентября также на 0,75%, до 3−3,25%. В июне инфляция в США ускорилась до 9,1%. В августе потребительские цены выросли на 8,3% в годовом измерении.

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