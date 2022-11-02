ФРС четвертый раз подряд повысила ставку на 75 базисных пунктов — до 3,75−4%

«Комитет (ФРС по открытым рынкам.— “Ъ”) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,75−4% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — следует из пресс-релиза.
Кроме того, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2% ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.
Ранее сегодня, 2 ноября, Fox News сообщал, что демократы Конгресса США направили председателю ФРС Джерому Пауэллу письмо, в котором раскритиковали «опасное» повышение базовой процентной ставки. Они считают, что это может привести к массовой потере рабочих мест.
Последний раз ФРС США повышала ставку 21 сентября также на 0,75%, до 3−3,25%. В июне инфляция в США ускорилась до 9,1%. В августе потребительские цены выросли на 8,3% в годовом измерении.