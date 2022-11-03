12:13 (мск), источник: Аргументы и факты
Бьемся об оклад. Ждать ли массового повышения зарплат в стране?
По данным соцопроса, 20% сотрудников российских компаний планируют в ближайшие 3 месяца попросить у работодателя повысить им зарплату.
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«5 лет назад зарплата в 50 тыс. руб. у нас считалась нормальной, — говорит челябинец Вадим Качкайкин, гибщик завода “Трубодеталь”, ныне мобилизованный. Из 35 прожитых лет 15 он проработал на заводе. — Но цены за это время насколько выросли? Значит, должна расти и оплата труда. Вот только в регионе с этим беда. Более того, разница в зарплатах у одних и тех же специалистов на разных территориях колоссальная! Рабочие на литейно-механическом заводе в Верхнем Уфалее — на молоте, на печах, у открытого пламени — могут изготавливать такую же продукцию, что и заводчане в Челябинске, но получать за это всего 27 тыс. руб.! А если у рабочего ипотека, значит, надо вычесть из зарплаты минимум 20 тыс. руб. И как на оставшееся прокормить семью, детей? Получается, что в моногородах зарплаты заводчанам хватает ровно на то, чтобы поесть и оплатить жильё. Обновки и отпуска будут уже не по карману».
«На Севере хорошо получают нефтяники и госслужащие. Я же зарабатывал по 26−28 тыс. руб., — рассказывает Сергей Галямов, в Ханты-Мансийске он работает администратором в гостинице. — Пришлось идти подрабатывать в местную пекарню. Крутился на двух работах, а денег хватало лишь на оплату коммуналки, кредиты, минимальный набор продуктов и немного на себя. В 2016‑м полностью перешёл работать в пекарню. Сейчас у меня ненормированный рабочий день, круглые сутки нахожусь на связи. Я и менеджер, и снабженец, и экономист, и курьер, если нужно, и за оборудованием слежу. Скоро выпадет снег — снег пойду чистить. Зарплата плавающая. В среднем — 35−40 тыс. со всеми “северными”. Льготного отпуска нет, доплат к отпуску, премиальных — тоже. Народ пироги неплохо раскупает, но предприятие закредитовано — мы вложились в оборудование плюс аренда, реклама, закупка продуктов… К директору ходил, просил зарплату поднять. Он ответил, что хотел сперва кредиты закрыть, хотя и поднял её до 50 тыс. (средняя зарплата по городу — порядка 70 тыс. — Ред.). Жить можно, но о стоматологе или отпуске и речи не идёт. Купить жильё или машину без кредита не могу. А у меня ещё и своя семья появилась. Но к директору не иду — знаю, что на повышение зарплаты пока средств нет».
В Астраханской обл. самые высокие зарплаты у работников сферы добычи сырья, строительства и недвижимости и у высшего менеджмента: от 52 до 57 тыс. руб. при средней зарплате по региону в 43−45 тыс. руб. Так, квалифицированный сварщик может заработать под 70 тыс. руб.
А зарплатам учителей и врачей не угнаться за оплатой труда рабочих на полях. В сезон сбора урожая в день можно заработать 2,5−3,5 тыс. руб. В месяц при шестидневной рабочей неделе выходит 70 тыс. руб. Но фермеры жалуются, что астраханских работников на поля не загонишь даже за такие деньги — труд тяжёлый. Из местных в основном трудятся женщины — они более дисциплинированны. Так что аграрии вынуждены привлекать мигрантов.