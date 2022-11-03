Украина обесточила две линии Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние «горячего останова», что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре.
«Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла (в Энергодар. — Прим. ред.) придется подождать», — сказал Карчаа.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС.
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.