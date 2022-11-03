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11:34 (мск), источник: © РИА Новости

Украина обесточила две линии Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Запорожская АЭС перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель генераторов, после того как Украина обестиочил две линии ведущих к станции, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние «горячего останова», что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре.

«Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла (в Энергодар. — Прим. ред.) придется подождать», — сказал Карчаа.

По его словам, подобные действия Киева несут очень серьезную угрозу ядерной безопасности.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС.

Как сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские власти готовили взрыв с весны — на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте.

В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

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