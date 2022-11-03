20:26 (мск), источник: Аргументы и факты
Российский лес может поставляться в Европу через Казахстан
Эсперты считают, что решение может быть удачным для поставок сложной несырьевой продукции.
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Эксперты прокомментировали предложение Казахстана поставлять российский лес в Европу через территорию государства, что пока это невозможно: вывоз древесины из Казахстана запрещен. Но, по сообщениям местных СМИ, в Астане всерьез раздумывают о том, чтобы восстановить поставки, организовав реэкспорт продукции российской лесной промышленности.
«Такая интеграция снизу очень нужна, она поможет в случае, если иностранные партнеры по каким-то причинам отказываются работать с российскими компаниями напрямую, — поддержал идею директор института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. — В первую очередь это имеет смыл для поставки товаров, которые будут рассматриваться в стране импорта как произведенные в Казахстане или любой другой стране. Просто перепродажа продукции будет довольно быстро распознана, особенно если товар нетипичен для экспорта того или иного государства-посредника, это довольно легко обнаружить».
Это решение может быть особенно удачным для поставок сложной несырьевой продукции, считает эксперт.
Однако российские предприниматели к использованию такой схемы относятся очень насторожено, предпочитают искать другие способы продвижения своих товаров на мировые рынки.
«Механизм реэкспорта через другие страны может нанести бизнесу ущерб — как экономический, так и репутационный, а потому совместно с профильными ведомствами и торговыми представительствами России прорабатываем возможности поставок продукции лесопромышленного комплекса в дружественные страны», — отвергала возможность таких поставок президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная.
Ранее международный коллектив климатологов заявил, что планы по массовой высадке лесов, предложенные странами-участницами Парижского соглашения по климату, не являются реалистичным методом по борьбе с глобальным потеплением.
Алексей Дуэль