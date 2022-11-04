Палеонтологи воссоздали первый в истории скелет ихтиозавра Первоначальный оттиск древней рептилии был уничтожен во время Второй мировой войны
Фоторепортажи
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
12В Индии обрушился пешеходный мост
Главное
Спецоперация на Украине
03:31 (мск), источник: ТАСС

Банк Англии: Лондону оставались часы до «финансового Армагеддона» из-за действий Трасс

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Несколько часов отделяли Великобританию от финансового Армагеддона после решений, принятых предыдущим премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс. Об этом сообщил в четверг в эфире Channel 4 глава Банка Англии Эндрю Бейли.

Источник: Reuters

«Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех», — сказал Бейли, по словам которого эта ситуация начала затрагивать пенсионные фонды — крупные игроки на рынке гособлигаций. «Наша обеспокоенность заключалась в том, что когда ситуация выходит из-под контроля, это может очень быстро пойти дальше, и тогда вам предстоит огромная работа <…>. Так что мы были вынуждены быстро вмешаться, и нам нужно было это делать решительно», — добавил глава регулятора. Под руководством Бейли банк начал активно скупать гособлигации, потратив на эти цели £19,3 млрд ($21,5 млрд по курсу на настоящий момент).

Отвечая на вопрос, сколько оставалось до возможного масштабного обвала рынка, Бейли заявил: «В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах». «Это была реальная угроза финансовой стабильности», — добавил он.

В конце сентября правительство Трасс представило план масштабного снижения налогов. Рынки акций и облигаций королевства крайне болезненно отреагировали на программу, курс фунта опускался до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом, а стоимость долгосрочных гособлигаций взлетела на уровни, которых они не достигали с финансового кризиса 2008 года. В итоге Трасс пришлось практически полностью отказаться от своих инициатив и уволить главу Минфина Квази Квартенга, однако это не помогло удержаться ей в кресле на фоне недовольства со стороны коллег по Консервативной партии.

В итоге 20 октября Трасс объявила об отставке, проведя на посту премьер-министра менее 50 дней. Это стало антирекордом в британской политической истории. На посту главы правительства ее сменил экс-министр финансов Риши Сунак.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
биржиэкономика