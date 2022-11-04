В России могут увеличить основной калибр армейских автоматов

«Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие. В этом направлении мы обязательно будем работать», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, стрелковый комплекс с новым калибром может появиться во время разработки новой экипировкой военного «Легионер».
«В рамках этой работы мы как раз должны на этот вопрос ответить», — подчеркнул глава группы компаний.
Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был разработан в СССР и принят на вооружение в начале 70-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы. Маленькая масса патрона позволяет солдату носить на себе большой боезапас. Как отмечают многие эксперты, пробивающая способность пули калибра 5,45 миллиметра уже не отвечает современным возможностям по индивидуальной защите военного. В Вооруженных Силах России на сегодняшний день это самый распространенный боеприпас для различных версий автоматов «Калашникова».
В странах НАТО с 1980-х годов для штурмовых винтовок (автоматов) также используется в основном промежуточный патрон малого калибра 5,56 на 45 миллиметров. США недавно подписали контракт на поставку в войска оружия под новый патрон 6,8 на 51 миллиметр.