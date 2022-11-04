08:56 (мск), источник: Ведомости
Два банка Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир»
Еще два киргизских банка объявили о приостановке обслуживания российской платежной системы «Мир». С 1 ноября карты не обслуживают «Оптима Банк» и «Бай Тушум».
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«Банк приостановил следующие операции по платежной системы МИР: операции по POS терминалам и банкоматах в эквайринговой сети Банка; входящие денежные переводы от ПС “МИР”», — говорится в сообщении на сайте «Оптима Банка».
«Бай Тушум» также предупредил, что с начала месяца приостанавливает обслуживание карт «Мир».
20 октября коммерческий банк «Кыргызстан» приостановил обслуживание карт «Мир» некоторых российских банков. Ранее об отказе работать с картами российской платежной системы сообщили «Доскредобанк», «Бакай банк», «Компаньон» и Банк Азии.
Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация усугубилась после того, как в сентябре Минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».