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18:40 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт назвал неочевидные причины, почему могут отказать в потребительском кредите

С февраля 2022 года банки кардинально изменили свою позицию, особенно в направлении потребительского кредитования. О том, почему могут отказать в кредите без очевидных причин, «Газете.Ru» рассказал руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко.

Источник: Reuters

«Раньше у всех банков был примерно одинаковый портрет клиента: хорошая кредитная история, доход (подтвержденный работодателем надлежащим образом), отсутствие взысканий через судебных приставов. С началом СВО многое изменилось в банковском секторе. Получить кредит самостоятельно для большинства клиентов стало значительно труднее. Многие в попытке получить одобрение, разбрасывают свои заявки по всем банкам», — сказал он.

Однако, подчеркнул Кузьменко, такие действия, наоборот приведут к отказу в кредитовании. Дело в том, что если за последние три месяца человек подал больше шести заявок, то он попадает в негативную зону по межбанковской системе.

«Банки считают, что трезвый расчет должен быть во всем, в том числе и в решении куда пойти и где взять кредит. Они думают, что перед тем, как подать заявку на кредит, вы оценили и проанализировали свою кредитную историю и изучили кредитные продукты того или иного банка. Что надо сделать для анализа себя самого? Бесплатно скачайте свою кредитную историю с портала Госуслуги проанализируйте ее. Обратите внимание на исполнение своих платежей по действующим кредитам — не должно быть текущих просрочек, проверьте выплаты по закрытым кредитам», — добавил эксперт.

В случае, если у человека в прошлом были просрочки в том или ином банке, получить одобрение потребительского кредита будет очень сложно. Также не стоит забывать и о досрочном погашении — если было совершено менее трех платежей и кредит был закрыт, то это негативно влияет на одобрение.

«Не забываем о том, что ЦБ РФ запретил банкам выдавать потребительские кредиты, а, равно как и делать рефинансирование уже имеющихся кредитов, лицам, которые прибегают в услугам МФО (микрозаймы). Отсюда следует, что, если вы обнаружили у себя в кредитной истории действующий микрозаем — это стоп фактор в потребительском кредитовании. Также рекомендую обратиться к кредитным экспертам, чтобы понять почему вам отказывают банки в потребительском кредитовании», — заключил Кузьменко.

Екатерина Томова

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