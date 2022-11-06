FT: благодаря росту цен на энергоресурсы нефтяные компании США заработали $200 млрд

«К концу года операционные потоки свободных денежных средств будут рекордными либо очень близко к рекордным», — полагает глава подразделения S&P по анализу рынка нефтедобычи Гасан Эльтори.
Сверхприбыли нефтяных компаний уже привели к тому, что в ряде стран власти хотят обложить их дополнительным налогом. В начале сентября стало известно, что Еврокомиссия обсуждает возможность введения дополнительного налога на сверхприбыли энергетических компаний. Средства от этих налогов власти ЕС хотят пустить на компенсацию возросших в нынешнем году расходов на энергию.
Некоторые эксперты отмечают, что и сами западные нефтяники не намерены просто оставлять всю сверхприбыль себе, а пускать ее на капиталовложения или повышенные дивиденды акционерам. По подсчетам инвесткомпании Raymond James, в этом году 50 крупнейших нефтекомпаний мира выделят на капиталовложения до $300 млрд.
В конце октября руководство британской Shell, увеличившей в третьем квартале свою чистую прибыль вдвое — до $9,5 млрд, сообщило, что намерено повысить дивиденды на акцию примерно на 15% в четвертом квартале текущего года с выплатой в марте 2023 года. Кроме того, объявлено о новой программе обратного выкупа акций на $4 млрд, которая должна быть завершена к концу следующего отчетного периода.