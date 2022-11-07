Юрист Соловьев предупредил о способных «разорить» банковских картах

Он напомнил, что во многих случаях кредитное учреждение просит определенную сумму за обслуживание «пластика». То есть вы платите просто за то, что у вас есть карта.
Эксперты советуют регулярно проверять баланс, особенно в случаях, когда отключены оповещения в виде смс или электронных писем.
С кредитными картами всё сложнее. Даже если вы должны банку всего несколько рублей — со временем эта сумма может вырасти, как снежный ком, до небывалых размеров.
Проценты могут начисляться и за «овердрафт» — когда вы увлеклись покупками, превысили лимит (потратили больше денег, чем имеете) и начали использовать деньги банка. Не заметить это проще простого. А время, которое дается для погашения долга, может составлять всего несколько дней.
Также не стоит забывать, что без заявления о закрытии банк автоматически перевыпустит карту.
«Лучше периодически проводить ревизию своих банковских карт и закрывать неиспользуемые», — цитирует Соловьева агентство «Прайм».