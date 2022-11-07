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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Счета за электроэнергию в Европе достигли рекордных значений

Домохозяйства в Европе платят рекордные суммы за электроэнергию и природный газ, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные консалтингового агентства VaasaETT Ltd. Средняя цена платы за газ в ЕС и Великобритании в октябре в два раза выше, чем в 2021 году.

Источник: AP 2022

Если в октябре 2021 года за 1 кВт•ч потребитель в ЕС и Великобритании в среднем отдавал 18 евроцентов, то в этом году он должен отдать за тот же объем энергии 36 евроцентов.

Как пишет Bloomberg, если бы правительство ЕС не пообещало выделить €550 млрд на компенсацию расходов на энергию, эти цены были бы значительно выше.

В месячном исчислении средняя удельная цена на электроэнергию в Евросоюзе за октябрь выросла на 3,4%, на газ — на 2,5%. Самый большой месячный прирост цен был в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.

На начало ноября цена на газ на нидерландском хабе TTF составляла около €120 за 1 МВт•ч. 2 ноября аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозировали падение цен на газ в Европе в ближайшие месяцы на 30%. По прогнозам аналитиков, в первом квартале 2023 года цена может снизиться до €85 за 1 МВт•ч.

Анастасия Ларина

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