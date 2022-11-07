Счета за электроэнергию в Европе достигли рекордных значений

Если в октябре 2021 года за 1 кВт•ч потребитель в ЕС и Великобритании в среднем отдавал 18 евроцентов, то в этом году он должен отдать за тот же объем энергии 36 евроцентов.
В месячном исчислении средняя удельная цена на электроэнергию в Евросоюзе за октябрь выросла на 3,4%, на газ — на 2,5%. Самый большой месячный прирост цен был в Дублине, где тарифы на электроэнергию выросли на 44%, а средняя цена на газ в Риме выросла на 97%.
На начало ноября цена на газ на нидерландском хабе TTF составляла около €120 за 1 МВт•ч. 2 ноября аналитики инвестбанка Goldman Sachs прогнозировали падение цен на газ в Европе в ближайшие месяцы на 30%. По прогнозам аналитиков, в первом квартале 2023 года цена может снизиться до €85 за 1 МВт•ч.