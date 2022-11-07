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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: содержание попавших под антироссийские санкции яхт обойдется Западу в $50 млн ежегодно

Обслуживание конфискованных яхт, приписываемых российским олигархам, обойдется США и Италии в $50 млн, подсчитал Bloomberg. Уточняется, что содержание суперъяхты Amadea, владельцем которой предположительно является предприниматель Сулейман Керимов, обходится американской стороне в $10 млн ежегодно.

Amadea | Источник: Reuters

Высокую стоимость обслуживания Amadea источники Bloomberg объясняют ее размером, необходимостью охраны предметов роскоши на борту яхты и сохранения работоспособности судна.

«На борту находятся два детских рояля (один расписан вручную), 32-футовый мозаичный бассейн и, вероятно, одно из последних оставшихся яиц Фаберже, заказанных российской императорской семьей, стоящее миллионы долларов. Все это сейчас находится на попечении американских налогоплательщиков», — говорится в материале агентства.

Аналогичная ситуация сложилась и в Италии, где властями были конфискованы четыре яхты, предположительно связанные с российскими бизнесменами и политиками — в том числе 140-метровая суперъяхта Scheherazade, приписываемая Владимиру Путину.

По данным источников Bloomberg, за содержание яхт сейчас платит итальянское агентство по управлению государственным имуществом, а сумма его ежегодных расходов может достигать $40 млн.

Scheherazade | Источник: Reuters

В июне власти островного государства Фиджи согласились передать Amadea американскому правительству — одной из причин передачи конфискованного имущества США стала дороговизна содержания лодки. Ранее американская сторона выпустила ордер на арест имущества Сулеймана Керимова.

Андрей Сапожников

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