Bloomberg: содержание попавших под антироссийские санкции яхт обойдется Западу в $50 млн ежегодно

Высокую стоимость обслуживания Amadea источники Bloomberg объясняют ее размером, необходимостью охраны предметов роскоши на борту яхты и сохранения работоспособности судна.
«На борту находятся два детских рояля (один расписан вручную), 32-футовый мозаичный бассейн и, вероятно, одно из последних оставшихся яиц Фаберже, заказанных российской императорской семьей, стоящее миллионы долларов. Все это сейчас находится на попечении американских налогоплательщиков», — говорится в материале агентства.
Аналогичная ситуация сложилась и в Италии, где властями были конфискованы четыре яхты, предположительно связанные с российскими бизнесменами и политиками — в том числе 140-метровая суперъяхта Scheherazade, приписываемая Владимиру Путину.
В июне власти островного государства Фиджи согласились передать Amadea американскому правительству — одной из причин передачи конфискованного имущества США стала дороговизна содержания лодки. Ранее американская сторона выпустила ордер на арест имущества Сулеймана Керимова.