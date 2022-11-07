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20:13 (мск), источник: ТАСС

В Тюмени запустили цех по производству антрацитовых блоков

ТЮМЕНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Тюменская компания «Планка» запустила цех для строительной сферы по ежемесячному выпуску 20 тыс. антрацитовых блоков, с помощью которых возможна экономия на отоплении до 25%. Это первое подобное производство в УрФО, за месяц планируется удвоить объемы выпуска продукции, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

Источник: Reuters

«В Тюмени при поддержке инвестблока правительства области запущен цех энергоэффективных стеновых материалов, где на первом этапе планируется выпускать 20 тыс. антрацитовых блоков в месяц. Это первое подобное производство в УрФО. География поставок планируется в рамках области, подобное производство создадут в Тобольске для закрытия потребностей строительной отрасли», — сообщили в компании.

По словам руководителя цеха и главного технолога Дмитрия Губина, название антрацитовый блок получил благодаря черному цвету, который дает уголь и его производные.

Данный материал относится к легким бетонным конструкционным блокам и разрешен для строительства несущих стен до трех этажей, его также можно использовать в монолитно-каркасном домостроении многоэтажек как материал заполнения стен.

Для тюменского производства антрацитовых блоков используется отечественное сырье: тюменское и уральское.

«А значит нет зависимости от курса валют и ограничительных мер. Антрацитовые блоки находятся в одной ценовой категории с шлакоблоками и керамзитоблоками, но при этом имеют лучшие характеристики по потребительским свойствам. Благодаря более низкому водопоглощению повышается морозостойкость блоков и снижаются теплопотери, в итоге при одинаковых затратах собственник экономит на отоплении до 25%», — сказал он.

К началу декабря 2022 года производство удвоят до 40 тыс. антрацитовых блоков в месяц.

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