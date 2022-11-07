В Тюмени запустили цех по производству антрацитовых блоков

«В Тюмени при поддержке инвестблока правительства области запущен цех энергоэффективных стеновых материалов, где на первом этапе планируется выпускать 20 тыс. антрацитовых блоков в месяц. Это первое подобное производство в УрФО. География поставок планируется в рамках области, подобное производство создадут в Тобольске для закрытия потребностей строительной отрасли», — сообщили в компании.
По словам руководителя цеха и главного технолога Дмитрия Губина, название антрацитовый блок получил благодаря черному цвету, который дает уголь и его производные.
Для тюменского производства антрацитовых блоков используется отечественное сырье: тюменское и уральское.
«А значит нет зависимости от курса валют и ограничительных мер. Антрацитовые блоки находятся в одной ценовой категории с шлакоблоками и керамзитоблоками, но при этом имеют лучшие характеристики по потребительским свойствам. Благодаря более низкому водопоглощению повышается морозостойкость блоков и снижаются теплопотери, в итоге при одинаковых затратах собственник экономит на отоплении до 25%», — сказал он.
К началу декабря 2022 года производство удвоят до 40 тыс. антрацитовых блоков в месяц.