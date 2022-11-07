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22:28 (мск), источник: Коммерсантъ

США пообещали ЕС нарастить поставки СПГ на 50 млрд кубометров

В Вашингтоне 3 ноября прошло заседание целевой группы Евросоюза (ЕС) и США по вопросам энергетики. В ходе встречи стороны договорились сохранять тенденцию увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в ЕС. К 2023 году ожидается рост поставок на 50 млрд куб. м. по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном 7 ноября на сайте Белого дома.

Источник: РИА "Новости"

Стороны обсудили участие целевой группы в обеспечения поставок и заполнении хранилищ в 2023 году по ценам, которые соответствуют стремлению США и ЕС к стабильному энергетическому рынку. В обеспечении этих мер будет задействована энергетическая платформа ЕС как инструмент для сбора заявок и совместных закупок газа. Платформа была создана в апреле для закупок газа и водорода странами ЕС.

С января по октябрь 2022 года, следует из пресс-релиза, ЕС получил 48 млрд куб. м. СПГ из США. Это на 26 млрд кубометров больше, чем Вашингтон поставил странам Евросоюза за 2021 год.

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в ЕС после Норвегии.

16 октября помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон поставляет 70% своего экспорта СПГ в Европу.

США и ЕС сообщили о намерении создать совместную целевую группу в области энергетической безопасности в марте на фоне начала спецоперации на Украине. Совместными усилиями стороны планируют достичь независимости от поставок российского газа. Тогда президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о поставках дополнительных 15 куб. м.

В 2021 году импорт российского газа в ЕС составил 155 млрд куб. м., из них СПГ — 15 млрд кубометров.

По данным «Газпрома» на сентябрь, поставки российского газа в ЕС сократились на 48% с начала года.

Лусине Баласян

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