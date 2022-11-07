США пообещали ЕС нарастить поставки СПГ на 50 млрд кубометров

Стороны обсудили участие целевой группы в обеспечения поставок и заполнении хранилищ в 2023 году по ценам, которые соответствуют стремлению США и ЕС к стабильному энергетическому рынку. В обеспечении этих мер будет задействована энергетическая платформа ЕС как инструмент для сбора заявок и совместных закупок газа. Платформа была создана в апреле для закупок газа и водорода странами ЕС.
С января по октябрь 2022 года, следует из пресс-релиза, ЕС получил 48 млрд куб. м. СПГ из США. Это на 26 млрд кубометров больше, чем Вашингтон поставил странам Евросоюза за 2021 год.
16 октября помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон поставляет 70% своего экспорта СПГ в Европу.
США и ЕС сообщили о намерении создать совместную целевую группу в области энергетической безопасности в марте на фоне начала спецоперации на Украине. Совместными усилиями стороны планируют достичь независимости от поставок российского газа. Тогда президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о поставках дополнительных 15 куб. м.
По данным «Газпрома» на сентябрь, поставки российского газа в ЕС сократились на 48% с начала года.