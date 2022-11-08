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07:07 (мск), источник: Известия

Объем валютных кредитов россиян снизился до минимума

За период с февраля по сентябрь 2022 года объем кредитов и займов граждан в иностранной валюте составил 52 млрд рублей, что стало минимальным значением с 2015 года — начала ведения этой статистики, следует из данных Банка России, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: Известия

При этом общий объем задолженности населения в рублях и в валюте за тот же период даже вырос на 3% и на 1 октября превысил 27,8 трлн рублей. Ранее валютные кредиты привлекали россиян более низкими ставками по сравнению с рублевыми, однако это преимущество становится несущественным на фоне рисков ослабления нацвалюты, пояснил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Он добавил: усиление геополитической напряженности, санкционное давление и малопредсказуемые перспективы резко повысили риски на валютном рынке в последние месяцы. Также заметна явная политика по «девалютизации» — введены ограничения на вывоз, покупку, снятие, переводы валют и даже на хранение таких средств на счетах. Валютные долги становятся «токсичными» для россиян и граждане переходят на заимствования в рублях, отметил эксперт.

Валютное кредитование в стране также сдерживает высокий риск невозврата заемщиками средств, поэтому объем таких долгов снижается, объяснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

ЦБ целенаправленно проводит политику снижения валютных рисков, и большинство банков уже отказались или значительно сократили объемы кредитования в иностранных денежных единицах, добавил заместитель председателя правления Абсолют Банка Николай Василевский.

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