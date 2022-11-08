Последние 8 лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений Если ситуация не изменится, температура будет только повышаться
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
Главное
Спецоперация на Украине
10:58 (мск), источник: © РИА Новости

Бизнесмен Чжун Шаньшань стал самым богатым человеком в Китае

ПЕКИН, 8 ноя — РИА Новости. Чжун Шаньшань, владеющий компанией-производителем бутилированной воды Nongfu Spring, возглавил список самых богатых жителей Китая, следует из доклада исследовательской организации «Хужунь» (Hurun Research Institute).

Источник: AFP 2022

68-летний Чжун Шаньшань возглавляет список богатейших китайцев второй год подряд. Его состояние за год увеличилось на 17 процентов до 65 миллиардов долларов.

На втором месте с состоянием в 35 миллиардов долларов расположился 39-летний основатель компании ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, Чжан Имин. За последний год его состояние снизилось на 28%.

Третью позицию занял «король батареек», основатель крупнейшего китайского производителя топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов CATL 54-летний Цзэн Юйцюнь с состоянием 32,9 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 28%.

Основатель крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group 58-летний Джек Ма, который был признан богатейшим человеком Китая в 2020 году, в этом году расположился лишь на девятой строчке с состоянием в 25,7 миллиарда долларов, за год он стал беднее на 29%. В списке 2021 года Джек Ма занял пятое место.

Согласно данным Hurun, в 2022 году количество человек в Китае с состоянием более 10 миллиардов долларов сократилось на 29, до 56. Общая численность долларовых миллиардеров сократилась на 239, до 946 человек. Количество человек, чье состояние превышает пять миллиардов юаней (около 710 миллионов долларов) сократилось на 11%, до 1305. Их общее состояние за год снизилось на 18%, до 3,5 триллиона долларов.

Рейтинг составлялся по данным на 15 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции заявили, что Байден намерен устранить Зеленского
В Китае призвали Запад отступить из-за 'невероятного' оружия России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта