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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Набиуллина считает скорый глобальный кризис вполне вероятным

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий. По ее мнению, сценарий масштабного кризиса в мире не исключен, однако базовый сценарий ЦБ по глобальной экономике считается наиболее вероятным.

Источник: РИА "Новости"

Согласно базовому сценарию, глобальная экономика не столкнется с новыми серьезными потрясениями. Центробанки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией, что скажется на темпах роста экономики, однако глобальной рецессии не ожидается.

При этом в более негативном сценарии, регулятор ожидает, что повышения ставок центробанками может быть недостаточно для борьбы с инфляцией. В результате ставки будут высокими, что увеличит стоимость обслуживания долга и снизит стоимость активов.

«Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализациия глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008—2009 годами», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфакс»).

Она пояснила, что из-за этого упадет спрос на основные товары российского экспорта, а также будут фиксироваться более глубокое сокращение ВВП и высокая инфляция.

Эльвира Набиуллина добавила, что в условиях санкций и глобального кризиса необходимо ускорить перестройку российской экономики. «За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», — сказала она. По ее словам, для каждой отрасли перестройка выглядит по-разному. Кому-то нужно искать новые рынки сбыта, кому-то — альтернативные источники поставок сырья из-за рубежа.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2022 года рост глобальной экономики составит 3,2%, в 2023 — 2,7%. В 2021 году показатель был на уровне в 6%. На фоне падения экономики во многих странах растет инфляция, в связи с чем центробанки поднимают ставки.

Олеся Павленко

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