Набиуллина считает скорый глобальный кризис вполне вероятным

Согласно базовому сценарию, глобальная экономика не столкнется с новыми серьезными потрясениями. Центробанки будут повышать ставки для борьбы с инфляцией, что скажется на темпах роста экономики, однако глобальной рецессии не ожидается.
При этом в более негативном сценарии, регулятор ожидает, что повышения ставок центробанками может быть недостаточно для борьбы с инфляцией. В результате ставки будут высокими, что увеличит стоимость обслуживания долга и снизит стоимость активов.
«Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализациия глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008—2009 годами», — сказала Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме (цитата по «Интерфакс»).
Эльвира Набиуллина добавила, что в условиях санкций и глобального кризиса необходимо ускорить перестройку российской экономики. «За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды», — сказала она. По ее словам, для каждой отрасли перестройка выглядит по-разному. Кому-то нужно искать новые рынки сбыта, кому-то — альтернативные источники поставок сырья из-за рубежа.
По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2022 года рост глобальной экономики составит 3,2%, в 2023 — 2,7%. В 2021 году показатель был на уровне в 6%. На фоне падения экономики во многих странах растет инфляция, в связи с чем центробанки поднимают ставки.