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19:18 (мск), источник: © РИА Новости

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Источник: © РИА Новости

«Минимальный размер с учетом уже проведенной десятипроцентной индексации возрастет по отношению к уровню 1 января 2022 года на 16,9%, а прожиточный минимум — на 13,6%. То есть и величина прожиточного минимума, и величина минимального размера оплаты труда возрастут выше ожидаемой инфляции», — сказал Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Он уточнил, что это уже второй этап повышения МРОТ. Котяков также указал, что индексация проводилась при быстром росте инфляции, с которым страна столкнулась весной.

По его словам, в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трехлетнего периода ожидается, что разница достигнет десяти процентов.

Котяков добавил, что для роста дохода работающих россиян необходимо последовательно увеличивать разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом. Как указал министр, целевой ориентир — более 30 процентов.

На совещании Путин поручил правительству дальше работать в этом направлении.

«Прошу правительство представить ряд новых предложений, имею в виду в том числе предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда с тем, чтобы они существенно превышали величину прожиточного минимума. Знаю, что в правительстве это обсуждается», — сказал президент.

Как указал Путин, необходимо, чтобы «этот разрыв продолжал увеличиваться», и реальные доходы граждан росли.

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