Пошлины на импортную электронику могут быть повышены

«Ъ» ознакомился с протоколом совещания в Минэкономики от 6 октября. Из документа следует, что министерство при участии Минпромторга, ФТС, Минцифры, ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) обсуждает введение и повышение таможенных пошлин на «отдельные виды радиоэлектронной продукции». Собеседник «Ъ», близкий к Минцифры, уточняет, что речь идет о «широкой номенклатуре электроники». В частности, для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, которые до сих пор пошлиной не облагались, предлагается ввести ее в размере 5%.
В Минцифры после начала военных действий на Украине неоднократно обсуждали с российскими производителями электроники и другими профильными регуляторами вопрос увеличения таможенных пошлин на товары, которые отечественные компании способны производить или по крайней мере собирать из готовых зарубежных компонентов, говорит источник «Ъ». Об этом говорит и топ-менеджер российского производителя электроники: «Одно из совещаний по вопросу прошло в середине октября. Несколько крупных предприятий выступили не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России».
Собеседник «Ъ» добавляет, что в Минцифры идея нашла поддержку, а Минэкономики «пока смотрят на нее скептически». О том, что у регуляторов возникли разногласия, говорит и федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении: «В нынешних условиях повышение пошлин — неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны».
В Минпромторге «Ъ» подтвердили, что министерство и другие заинтересованные ведомства рассматривают предложения «Аквариуса» и КЭАЗа (российский производитель электроники, в том числе контроллеров, датчиков, источников питания, сенсорных панелей и т. д., на 99% принадлежит Лидии Канунниковой, на 1% — Ярославу Иванову) об изменении ввозных пошлин.
В министерстве подчеркнули, что такая практика есть в разных отраслях для защиты и развития внутренних производителей.
«Как правило, это происходит по тем позициям, производство которых уже успешно освоено и позволяет увеличивать инвестиции в расширение мощностей и освоение технологий», — отметили там. В Минцифры, КЭАЗе и Минэкономики не ответили «Ъ». В ФТС лишь уточнили, что ставки пошлин установлены единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, в текущей редакции к ряду товаров из категории «электротехническое оборудование» применяется нулевая пошлина (см. таблицу).
Ряд российских предприятий действительно освоили сборку потребительской электроники. Например, тот же «Аквариус» выпускает ноутбуки, настольные компьютеры и планшеты, серверы и системы хранения данных. Yadro производит вычислительную технику, планируя выйти и на рынок потребительской электроники. Моноблоки, серверы, ноутбуки, сетевое оборудование также выпускают АО «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС» и ряд других предприятий. В «Аквариусе» «Ъ» подчеркивают, что импорт готового оборудования с нулевыми пошлинами — «это перенос точки прибыли за периметр России». Поэтому, подтвердили в компании, она и предлагает рассмотреть вопрос о пошлинах в случаях, когда производство оборудования освоено в стране.
Введение пошлин — длительный и трудоемкий процесс, поскольку предполагает единое решение на уровне ЕЭС с учетом международных обязательств страны как действующего члена ВТО, уточняет источник «Ъ» среди производителей. «Между тем уже есть не менее эффективные инструменты поддержки, прежде всего возможность сокращения перечня параллельного импорта», — говорит он.
Пошлины приведут к «дополнительному сокращению выбора для конечных пользователей на фоне и так опустошенного рынка и пока не сформировавшегося процесса параллельного импорта», возражает исполнительный директор компании diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Тарасов, отмечая и неизбежность роста цен. Обычно, поясняет он, задача повышения ввозных пошлин — побудить компании к локализации производства. Но, подчеркивает господин Тарасов, «в связи с тем, что крупнейшие мировые производители и поставщики ключевых компонентов отказались работать с РФ, побуждать к локализации просто некого».
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