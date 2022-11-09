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10:11 (мск), источник: © РИА Новости

Китайские инвесторы «Мотор Сич» обвинили Киев в злоупотреблении властью

ПЕКИН, 9 ноя — РИА Новости. Китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности.

Источник: © РИА Новости

«Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», — говорится в заявлении главы компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.

В 2009 году Beijing Skyrizon выкупила 75 процентов акций «Мотор Сич».

Ранее украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что власти страны решили национализировать несколько предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».

Активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины.

В ноябре Beijing Skyrizon сообщила, что будет добиваться через суд в Гааге выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. В заявлении компании отмечалось, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

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