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19:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Тарифы на газ в России с 1 декабря вырастут на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба утвердила с 1 декабря увеличение тарифов на газ на 8,5%

Источник: Reuters

Проект соответствующего документа ФАС разместила на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет об индексации регулируемой цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей — как населения, так и промышленных потребителей. Ранее Минэкономики объявило, что тарифы на газ для населения и промышленности вырастут на 8,5% с 1 декабря.

«Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации», — сообщили в ФАС (цитата по «Интерфаксу»). Там также отметили, что на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции, а газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий.

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