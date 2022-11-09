19:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Тарифы на газ в России с 1 декабря вырастут на 8,5%
Федеральная антимонопольная служба утвердила с 1 декабря увеличение тарифов на газ на 8,5%
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Проект соответствующего документа ФАС разместила на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет об индексации регулируемой цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей — как населения, так и промышленных потребителей. Ранее Минэкономики объявило, что тарифы на газ для населения и промышленности вырастут на 8,5% с 1 декабря.
«Индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, объемы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации», — сообщили в ФАС (цитата по «Интерфаксу»). Там также отметили, что на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции, а газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий.