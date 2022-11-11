13:01 (мск), источник: ТАСС
Греф заявил, что нынешний курс доллара никого не «убивает»
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нынешний курс доллара никого не «убивает», у экспортеров сохраняется высокая прибыль.
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«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, фрагменты которого были показаны в эфире телеканала «Россия-24».
Греф отметил, что Сбербанк проводил оценку критического курса рубля до 50 рублей за доллар. «Нет ни одной убыточной отрасли», — добавил он.
Банк России установил на 11 ноября 2022 года официальный курс доллара на уровне 61,2434 рубля, что на 18,23 копейки выше предыдущего показателя.