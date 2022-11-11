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11:39 (мск), источник: RT на русском

Во «Вкусно — и точка» сообщили, что компания выходит на рынок Белоруссии

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выходит на рынок Белоруссии.

Источник: Агентство «Москва»

«Вкусно — и точка» подписывает франчайзинговый договор c белорусской компанией «КСБ Виктори Рестораны», — говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что на настоящий момент в Белоруссии открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах, а решение о дальнейшей работе в стране «Вкусно — и точка» позволит компании сохранить более 2 тыс. рабочих мест.

Ранее во «Вкусно — и точка» сообщили о повышении цен на шесть из 300 позиций в меню на 5—10%.

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 Во «Вкусно — и точка» сообщили, что компания выходит на рынок Белоруссии
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