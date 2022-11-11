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18:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Оператор криптовалютной биржи FTX объявил о банкротстве

Компания FTX Group, оператор зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX, объявила о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, допускающей реорганизацию бизнеса.

Источник: Reuters

В заявлении компании, опубликованном в ее аккаунте в Twitter, также сообщается об уходе в отставку главы FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида. На этом посту его сменит Джон Дж. Рэй-третий.

Этому шагу предшествовал скандал вокруг криптобиржи FTX из-за проблем с ликвидностью, вызвавший обвал токена FTT этой биржи, а затем и биткойна, котировки которого обновили двухлетний минимум, опускаясь до $17,1−17,2 тыс. Сама FTX всего за несколько дней превратилась из структуры стоимостью в $32 млрд в банкрота. 11 ноября Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила активы оператора FTX, обосновав это необходимостью сохранения активов и стабилизации биржи.

Заявление о банкротстве предусматривает процедуру реорганизации для большинства компаний, входящих в FTX Group, а их примерно 130, а также для связанной с криптобиржей инвестиционной компании Alameda Research. Как отмечается в заявлении FTX Group, процедура в рамках главы 11 Кодекса о банкротстве США «даст возможность оценить ситуацию и продумать процесс максимального сохранения активов акционеров».

Алена Миклашевская

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