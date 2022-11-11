20:16 (мск), источник: Ведомости
Что известно о возможном преследовании инвесторов Meta в России
Им может грозить уголовная ответственность и конфискация полученной прибыли.
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С точки зрения закона приобретение акций Meta (признана экстремистской и запрещена в России) может повлечь уголовную ответственность даже в том случае, если акции были куплены до момента получения компанией такого статуса, заявила «Ведомостям» партнер АБ «Забейда и партнеры» Дарья Константинова. Но подобной правоприменительной практики «до сих пор не было», сообщила она, комментируя слова первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина о рисках для инвесторов Meta. В связи с этим «сложно сказать», какие меры могут быть применены к держателям акций компании.
«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал Чистюхин 11 ноября в кулуарах форума Finopolis-2022 (цит. по ТАСС). В октябре СПБ биржа сообщила, что свернет все операции с акциями Meta до 14 ноября в связи с ее включением в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«С формальной точки зрения приобретение акций Meta после признания ее экстремистской организацией подпадает под состав финансирования экстремистской деятельности и может повлечь уголовную ответственность по статье 282.3 УК. Владение акциями, если они приобретены до момента признания, также может подпадать под признаки участия в экстремистской организации путем поддержания ее деятельности — статья 282.2 УК», — пояснила Константинова.
Максимальная санкция по этим статьям — до 10 лет лишения свободы.
То же самое касается и инвестирования. «Получение прибыли от экстремистской организации в результате инвестирования может повлечь конфискацию данных денежных средств в случае возбуждения уголовного дела», — подчеркнула юрист.
В «Тинькофф Инвестиции» предупреждали клиентов, что торги акциями Meta будут прекращены 11 ноября. «Совершить сделки по заблокированным бумагам нельзя. Ситуация может измениться после пересмотра этого решения со стороны европейского депозитария», — отмечала компания в своем Telegram-канале 8 ноября.
Многие инвесторы уже успели избавиться от акций Meta, предположил The Bell: 11 ноября бумаги уже не входили в индекс SPB100 самых популярных на СПБ бирже.
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Принадлежащие ей Instagram и Facebook на территории России были заблокированы.
Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стало решение корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине.
В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». В ответ зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».