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04:06 (мск), источник: Life.ru

Лондонская биржа металлов решила не запрещать поставки из России

Лондонская биржа металлов (LME) решила не препятствовать поставкам металлов из России. Таким образом, мировая торговая площадка решила вернуться к исходному состоянию торговли с РФ.

Источник: РИА "Новости"

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. <…> Таким образом, LME сохранит статус-кво в отношении российского металла», — говорится в сообщении биржи.

Как отметили там, отзывы участников рынка ясно показали, что «ограничения на поставки будут слишком сложными для реализации». Мнения собирались заранее. Участники опроса могли выбрать: оставить ситуацию как есть, ввести ограничения на объёмы поставок или приостановить поставки российских металлов на склады биржи.

Как писал ранее Лайф, Bloomberg сообщил, что санкции со стороны LME против горнорудной отрасли РФ способны потрясти металлургическую индустрию. Решение биржи скажется на ценообразовании и торговле металлами на всей планете, предупреждали эксперты. Россия располагает примерно 9% запасов никеля, 5% — алюминия, 4% — меди.

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