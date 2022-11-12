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01:42 (мск), источник: Lenta.Ru

США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше потолка

Власти Америки не против, чтобы Индия закупала российскую нефть по стоимости выше ценового потолка и не прибегая к услугам западных компаний. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее слова приводит агентство Reuters.

Источник: AP 2022

Под услугами Йеллен подразумевает страхование, транспортировкe и финансовые сервисы. Также, по ее словам, США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет сложно. «Многие покупатели зависят от западных услуг», — заявила министр.

При этом Йеллен отметила, что американские власти не против, если Индия, Китай и страны Африки будут торговаться о цене на нефть с Россией.

Ранее Европа дала прогноз о стоимости нефти Brent. В Еврокомиссии полагают, что в 2022 году она составит 102 доллара за баррель и 85 долларов в следующем. Также аналитики считают, что в 2024 году цена на сырье упадет до 78 долларов за баррель.

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