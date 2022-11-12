12:27 (мск), источник: ТАСС
«Уралхим» договорился о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в трех странах ЕС
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии, сообщил ТАСС в субботу гендиректор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев. По его словам, компания 8 ноября подписала договор на поставку первой партии в Малави и обсуждает организацию поставок в Африку более 260 тыс. тонн удобрений.