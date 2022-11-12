Исследование: как скорость потока воды влияет на потомство рыб Из-за него меняется не только внешность мальков
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
12:27 (мск), источник: ТАСС

«Уралхим» договорился о вывозе в Африку удобрений, заблокированных в трех странах ЕС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в Африку гуманитарных партий удобрений, заблокированных на складах в Нидерландах, Бельгии и Эстонии, сообщил ТАСС в субботу гендиректор ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев. По его словам, компания 8 ноября подписала договор на поставку первой партии в Малави и обсуждает организацию поставок в Африку более 260 тыс. тонн удобрений.

«Группа компаний “Уралхим-Уралкалий” ведет активную работу с ООН для организации безвозмездных поставок в Африку более 262 тыс. тонн минеральных удобрений, которые были “заморожены” в странах ЕС. Уже достигнуты договоренности о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии», — сказал он.

Коняев добавил, что распределение удобрений по конкретным странам координируется через Африканский союз, а поставку удобрений компания осуществляет за свой счет. «Первый договор о благотворительной поставке удобрений группы “Уралхим-Уралкалий” подписан 8 ноября 2022 года. По этому договору 20 тыс. тонн комплексного удобрения NPKS 27−6−6−2 будут поставлены со склада в Нидерландах в Республику Малави», — добавил Коняев.

Накануне в ООН сообщили, что первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, отправится в Малави в ближайшую неделю.

Гендиректор ОХК «Уралхим» также отметил, что ранее группа поставила в качестве гуманитарной помощи 23,5 тыс. тонн комплексного удобрения из России в Буркина-Фасо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсельское хозяйствосанкции