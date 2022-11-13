Глава Минфина Британии назвал Россию ответственной за рецессию в стране

Великобритания столкнулась с рецессией, а спровоцировала ее российская военная операция на Украине, заявил в интервью The Sunday Times глава Минфина Соединенного Королевства Джереми Хант.
По мнению Ханта, боевые действия на Украине и их последствия нарушили стабильность в Британии. «Это рецессия с маркировкой “сделано в России”, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — считает он.
В начале ноября Банк Англии предположил, что инфляция в текущем квартале достигнет 40-летнего максимума — около 11%. Регулятор признал, что страна уже вступила в рецессию, потенциально она может продлиться два года — дольше, чем во время финансового кризиса 2008−2009 годов. Хант заявил, что на следующей неделе будет представлен прогноз Управления по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR), в котором будут содержаться похожие данные.
Согласно предварительным данным Национального статистического управления (ONS), в третьем квартале 2022 года экономика страны снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
«Вопрос на самом деле не в том, вошли ли мы в период рецессии, а в том, что мы можем сделать, чтобы он оказался как можно короче», — заявил Хант. По его словам, если правительству и Банку Англии удастся взять инфляцию под контроль, это позволит сдержать эффект от глобального повышения процентных ставок и рост ставок по ипотеке, а также стоимость заимствований для бизнеса.
Великобритания с начала года столкнулась с резким скачком инфляции из-за роста цен на энергоносители вследствие антироссийских санкций и нарушения логистических цепочек после пандемии COVID-19. В сентябре после вступления Лиз Трасс в должность премьер-министра, Минфин объявил о масштабных мерах по дерегулированию и стимулированию экономики, который в первую очередь концентрировался на сокращении налогов. Однако уже в день объявления этого плана на биржах началась паника. 28 сентября Банк Англии был вынужден объявить о начале программы скупки государственных облигаций на общую сумму до £5 млрд ($5,3 млрд) ежедневно до 14 октября.
После провала экономической инициативы Трасс отменила запланированное повышение налогов и уволила министра финансов Квази Квартенга, место которого занял Хант. Вскоре она сама подала в отставку, новым премьером стал Риши Сунак. В начале ноября Financial Times сообщила, что он намерен повысить налоги «по всем направлениям», чтобы покрыть образовавшуюся в бюджете дыру в размере £50 млрд ($57,5 млрд).