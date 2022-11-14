СМИ: Польша национализирует долю «Газпрома» в своей части газопровода «Ямал—Европа»

Решение об изъятии доли ПАО «Газпром» в EuRoPol Gaz принял министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности, сообщает Rzeczpospolita.
Согласно решению, вступающему в силу немедленно, министр ввел в отношении российского субъекта — ПАО «Газпром» — временное принудительное управление. Руководителем временной администрации назначен опытный юрист и эксперт по топливно-газовым вопросам Радослав Квасьницкий.
В сентябре Польша ввела санкции в отношении российской компании «Газпром экспорт» и заявила, что ее активы будут заморожены. В ноябре Еврокомиссия решила выделить Германии €225,6 млн для поглощения «дочки» «Газпрома».