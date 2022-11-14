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17:35 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Польша национализирует долю «Газпрома» в своей части газопровода «Ямал—Европа»

Власти Польши решили изъять долю «Газпрома» в компании Europol Gaz, сообщает газета Rzeczpospolita. Это оператор польской части газопровода «Ямал—Европа». Доли в нем принадлежат «Газпрому», PGNiG и Gas Trading.

Источник: Reuters

Решение об изъятии доли ПАО «Газпром» в EuRoPol Gaz принял министр экономического развития и технологий Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности, сообщает Rzeczpospolita.

Согласно решению, вступающему в силу немедленно, министр ввел в отношении российского субъекта — ПАО «Газпром» — временное принудительное управление. Руководителем временной администрации назначен опытный юрист и эксперт по топливно-газовым вопросам Радослав Квасьницкий.

Транснациональный газопровод «Ямал—Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Пока у «Газпрома» и польской PGNiG по 48% акций EuRoPol Gaz, у PKN Orlen — 4%, сообщает Rzeczpospolita.

В сентябре Польша ввела санкции в отношении российской компании «Газпром экспорт» и заявила, что ее активы будут заморожены. В ноябре Еврокомиссия решила выделить Германии €225,6 млн для поглощения «дочки» «Газпрома».

Новость дополняется.

Мария Федотова

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