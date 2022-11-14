В СКФО объявили победителей финального хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

До финальных защит дошли 40 команд. Участники разработали решения в четырех кейсах. По итогам хакатона 12 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в 2 400 000 рублей.
Призовые места в кейсе Минприроды России заняли команды: ИИнтеграция (Свердловская область); Инфоборцы (Москва, Кемеровская область — Кузбасс); Юзеры (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Свердловская область).
Решение кейса от ПАО «Ростелеком», по мнению кейсожержателя, ускорит бизнес-процессы в компании, а также позволит командам быстрее обучаться работе с данными и сократит нагрузку на дата-аналитиков. Участники на протяжении двух дней пытались разработать переводчик с естественного языка на SQL. Призовые места в кейсе ПАО «Ростелеком» заняли команды: DeviAⁱnts (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Томская область); Алгоритмы (Самарская область); Инноваторы (Ростовская область).
В кейсе от ПАО «Промсвязьбанк» участникам предстояло совершенствовать коммуникацию с клиентами банка и разработать алгоритм, который позволит сформировать наиболее подходящее банковское предложение для клиента. Призовые места в кейсе ПАО «Промсвязьбанк» заняли команды: RealSolution (Ростовская область); AI4HUMAN (Республика Дагестан); TKW (Тверская область).
При помощи предложенных алгоритмов, по мнению кейсодержателя, Маруся должна научиться различать посторонние шумы, например, голос из телевизора, и голос ребенка. Призовые места в кейсе VK заняли команды: «Салават Юлаев» (Москва, Московская область); «Войти в IT» (Ставропольский край, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика); «ГранIT» (Красноярский край).
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