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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне в 2022 году перевели на зарубежные счета свыше $63 млрд

С начала года депозиты российских граждан в иностранных банках увеличились в два раза и составили $63,1 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ). При этом только в сентябре текущего года россияне перевели на депозиты рекордные $6,7 млрд.

ЦБ: $ 60.3982   +0.18 € 62.1554   +0.61 ММВБ: $ 60.3975   -0.15 € 62.6900   +0.39
Источник: AP 2022

После начала военной операции на Украине граждане РФ начали активно переводить средства в иностранные банки. По информации агентства, в январе 2022 года россияне хранили в банках-нерезидентах около $30,6 млрд. В феврале на депозиты за границей было выведено около $4,3 млрд. Как отмечает «РИА Новости», этот показатель стал максимальным за последние четыре года, однако ЦБ не публикует статистику за более ранние периоды.

Весной объемы выводимых за границу средств снизились после того, как ЦБ ввел ограничения на такие операции. По состоянию на март граждане перевели на депозиты $1,7 млрд, в апреле — $1,4 млрд, в мае — $1,7 млрд.

Однако в мае на фоне укрепления рубля Центробанк ослабил валютные ограничения, в результате чего объем депозитов россиян в зарубежных банках вырос втрое и составил $5,2 млрд. С 1 июля ЦБ увеличил объем переводов за рубеж до $1 млн, что позволило гражданам вывести на иностранные счета $5,6 млрд, еще $5,4 млрд было выведено в августе.

Максимальная сумма переводов на депозиты за границей была зафиксирована в сентябре — $6,7 млрд. Таким образом, за девять месяцев 2022 года объем вкладов россиян за рубежом увеличился вдвое — до $63,1 млрд.

В марте в рамках санкционных ограничений Евросоюз и США запретили ввоз в Россию банкнот евро и долларовых банкнот. На фоне этого, а также после резкого обвала рубля в феврале и марте ЦБ ввел жесткое регулирование валютного рынка. В июне ЦБ фактически снял ограничения на перевод валюты за рубеж, увеличив объем переводов до $1 млн. Однако в сентябре ограничения по выводу денег за рубеж были продлены еще на полгода — до 31 марта 2023 года.

Милена Костерева

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