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22:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию из-за падения напряжения

Власти Украины уведомили российскую компанию «Транснефть», что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии приостановлена из-за падения напряжения.

Источник: Reuters

Об этом официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС. «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — заявил Демин.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба» и падением ракет в Польше. Согласно информации, предоставленной украинской стороной, на которую ссылается издание венгерское Infostart, «российская артиллерия нанесла удар по трансформаторной подстанции на Украине недалеко от границы с Белоруссией». Подстанция поставляет электроэнергию для работы одной из насосных станций нефтепровода «Дружба».

«В результате аварии временно прекращены поставки сырой нефти по трубопроводу в Венгрию, Чехию и Словакию», — сообщает Infostart.

Тем временем венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что ее запасов, а также стратегических запасов Венгрии достаточно для поддержания работы НПЗ. «Мы следим за событиями и вместе с украинскими партнерами изучаем условия для возобновления работы газопровода “Дружба”», — приводит Vezess выдержку из сообщения MOL.

Сегодня, 15 ноября, Украина подверглась массированному обстрелу. В результате были повреждены 15 энергетических объектов.

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