Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию из-за падения напряжения

Об этом официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС. «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — заявил Демин.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба» и падением ракет в Польше. Согласно информации, предоставленной украинской стороной, на которую ссылается издание венгерское Infostart, «российская артиллерия нанесла удар по трансформаторной подстанции на Украине недалеко от границы с Белоруссией». Подстанция поставляет электроэнергию для работы одной из насосных станций нефтепровода «Дружба».
«В результате аварии временно прекращены поставки сырой нефти по трубопроводу в Венгрию, Чехию и Словакию», — сообщает Infostart.
Тем временем венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что ее запасов, а также стратегических запасов Венгрии достаточно для поддержания работы НПЗ. «Мы следим за событиями и вместе с украинскими партнерами изучаем условия для возобновления работы газопровода “Дружба”», — приводит Vezess выдержку из сообщения MOL.
Сегодня, 15 ноября, Украина подверглась массированному обстрелу. В результате были повреждены 15 энергетических объектов.