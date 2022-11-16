15:51 (мск), источник: РБК
Путин заявил, что банки «пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски»
Президент выступил против выдачи небольших кредитов пенсионерам, многие из которых потом не могут расплатиться.
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Из-за выдачи небольших кредитов многие пенсионеры становятся вечными должниками банков, которые «пьют из них кровь до гробовой доски», заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Прошу вас [главу Минэкономразвития Максима Решетникова] уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски», — сказал Путин.
Необходимо прекратить такие случаи, расширив механизм внесудебного банкротства граждан, указал президент.
Решетников в ответ предложил повысить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры банкротства до 1 млн руб., а минимальный размер долга снизить до 25 тыс. руб. «Кроме того, [предлагаем] предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет (сейчас 10 лет. — РБК)», — добавил министр.
Как работает внесудебное банкротство
Возможность подать на банкротство в упрощенном порядке и списать долги существует в России с 1 сентября 2020 года. Гражданину не нужно обращаться в суд, он может подать заявление в МФЦ, указать в нем, какую именно задолженность он просит простить. Если обращение будет одобрено, физлицо признают финансово несостоятельным. С начала процесса до финального объявления должника финансово несостоятельным должно пройти полгода. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан.
Однако необходимо соблюдение двух условий:
Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по 30 июня 2022-го, несостоятельными стали 596,4 тыс. граждан.
Как писал РБК, во втором квартале россияне нарастили число заявлений на упрощенное банкротство (без суда). Всего в апреле—июне МФЦ получили 2,7 тыс. таких заявлений от граждан. Число заявлений увеличилось на 15,7% относительно первого квартала.