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19:31 (мск), источник: © РИА Новости

В России ускорилась недельная инфляция

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,06% с 0,01% неделей ранее, с начала года по 14 ноября потребительские цены выросли на 10,74%, сообщил в среду Росстат.

Источник: РИА "Новости"

«За период с 8 по 14 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала ноября — 100,07%, с начала года — 110,74%», — говорится в документе.

Прирост цен на плодоовощную продукцию ускорился. На неделе с 8 по 14 ноября она подорожала на 2% после удорожания на 1,3% на предыдущей неделе. В том числе огурцы подорожали на 6,4%, помидоры — на 5,6%, картофель — на 1,2%, лук — на 0,4%, бананы — на 0,3%. В то же время цены на морковь снизились на 0,9%, на капусту — на 0,4%, на яблоки — на 0,2%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 22 наименованиям. Сильнее всего подешевели сахар и гречка — на 1,07% и 1,05%.

Следом идет подсолнечное масло — оно снизилось в цене на 0,8%. На отчетной неделе подешевели как овощные, так и мясные консервы для детского питания — на 0,6% и 0,58%. Кроме того, отмечено снижение цен на вермишель — на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания — на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметану, творог, рис, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,2%, вареные колбасы, сливочное масло, сыры сычужные, соль поваренную — на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 12 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожало печенье — на 0,5%.

Яйца выросли в цене на 0,36%, говядина — на 0,23%, макаронные изделия из пшеничной муки — на 0,21%, чай — на 0,17%, рыба — на 0,16%, мука — на 0,12%, молоко стерилизованное и ржаной хлеб — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: стиральный порошок — плюс 0,37%, зубные пасты — плюс 0,33% и сухие корма для домашних животных — плюс 0,31%. Также подорожали спички — на 0,26% и хозяйственное мыло — на 0,1%. Одновременно цены на подгузники детские снизились на 0,4%, пеленки для новорожденных — на 0,3%, туалетное мыло — на 0,1%.

На неделе с 8 по 14 ноября, на которую пришелся день распродаж, электропылесосы подорожали на 1,42%, телевизоры — на 0,09%; смартфоны подешевели — на 0,51%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — выросли на 0,03%. Бензин автомобильный подешевел на 0,02%, дизельное топливо — выросло в цене на 0,45%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на противовоспалительный препарат «Нимесулид», корвалол, аллохол, препарат от кашля «Ренгалин» и поливитамины.

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,21% (неделей ранее был рост — на 2,14%).

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