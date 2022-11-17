Кубанские курорты подорожают следующим летом, крымские сохранят цены этого года

«Заметнее всего на лето 2022 года подорожало размещение в отелях 4 и 5*, что и неудивительно, так как спрос в этом сегменте стабильно превышает предложение», — говорится в материале АТОР.
Исключением стал Крым — большинство отельеров на полуострове сохранили цены текущего года. Также они предлагают значительные скидки на номера. Так, по данным ассоциации, если в среднем размер скидки в ноябре составляет 10−20%, то в Крыму скидки доходят до 80%. Кроме них предлагаются и иные предложения, вроде бесплатных дополнительных мест, посещения SPA, трансфер к пляжу и обратно. При этом, как отмечает АТОР, сейчас ранние продажи по Крыму идут на 20−30% хуже, чем в ноябре 2021 года.
В августе АТОР также прогнозировала подорожание горнолыжных туров России на 10−20%. По прогнозам экспертов, подобная ситуация сохранится даже в случае открытия европейских границ и снятии коронавирусных ограничений.
Как сообщал ранее «Ъ», гостиничный рынок России итак и не смог восстановиться до уровня, который был до пандемии. В январе—сентябре 2022 года в российских средствах размещения остановились 50,73 млн человек, что на 7,7% больше, чем в 2021 году, но на 6,4% меньше уровня 2019 года.