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12:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Кубанские курорты подорожают следующим летом, крымские сохранят цены этого года

Крупные туроператоры, работающие на внутреннем рынке, открыли продажи летних туров в Краснодарский край, Крым и Абхазию. В среднем цены на размещение в отелях выросли на 5−20%. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость проживания в некоторых отелях в Сочи следующим летом выросла в два раза.

Источник: AP 2022

«Заметнее всего на лето 2022 года подорожало размещение в отелях 4 и 5*, что и неудивительно, так как спрос в этом сегменте стабильно превышает предложение», — говорится в материале АТОР.

Исключением стал Крым — большинство отельеров на полуострове сохранили цены текущего года. Также они предлагают значительные скидки на номера. Так, по данным ассоциации, если в среднем размер скидки в ноябре составляет 10−20%, то в Крыму скидки доходят до 80%. Кроме них предлагаются и иные предложения, вроде бесплатных дополнительных мест, посещения SPA, трансфер к пляжу и обратно. При этом, как отмечает АТОР, сейчас ранние продажи по Крыму идут на 20−30% хуже, чем в ноябре 2021 года.

В августе АТОР также прогнозировала подорожание горнолыжных туров России на 10−20%. По прогнозам экспертов, подобная ситуация сохранится даже в случае открытия европейских границ и снятии коронавирусных ограничений.

Как сообщал ранее «Ъ», гостиничный рынок России итак и не смог восстановиться до уровня, который был до пандемии. В январе—сентябре 2022 года в российских средствах размещения остановились 50,73 млн человек, что на 7,7% больше, чем в 2021 году, но на 6,4% меньше уровня 2019 года.

Андрей Сапожников

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