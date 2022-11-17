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22:04 (мск), источник: РБК

Центробанк ввел единую комиссию за переводы за рубеж в СБП

Центробанк утвердил единую комиссию для физлиц за трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает регулятор. Ее размер составит 6 ₽ вне зависимости от размере перевода. Взимать комиссию начнут с 19 декабря. Внутри страны переводы через СБП по-прежнему останутся бесплатными.

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Источник: Reuters

В пресс-службе Центробанка пояснили РБК, что изменения касаются тарифов для банков. Сейчас комиссия взимается и с банка-отправителя, и с банка-получателя — по 3 ₽

«Для развития тарифной системы СБП мы приняли решение перераспределить плату банков за услуги Банка России по трансграничным переводам граждан через СБП без увеличения общей суммы тарифа. Вместо действующего тарифа за трансграничный перевод по 3 ₽ с банка-отправителя и с банка-получателя с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф — 6 ₽ только для банка-отправителя», — пояснили в ЦБ.

Система быстрых платежей была запущена Банком России и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. СБП позволяет банковским клиентам мгновенно переводить деньги между счетами разных кредитных организаций по номеру мобильного телефона, который должен быть привязан к счету. По требованию ЦБ банки не взимают комиссии за переводы до 100 тыс. руб. в месяц. При исчерпании этого лимита тариф вознаграждения может быть установлен на уровне 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. за операцию.

ЦБ планирует с 1 апреля 2024 года обязать банки проводить переводы между юридическими лицами через СБП.

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