Российские мебельщики начали выпускать аналогичные IКЕА товары

Например компания «Ангстрем» начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» — в IKEA она называлась «Хемнес», а Первая мебельная фабрика разработала нескольких десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), рассказали производители.
Как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать, добавили в АМДПР. В планах — увеличить количество подобных коллекций, отметили в ассоциации.
Также в числе примеров — «Аскона», у которой было целое производство, настроенное эксклюзивно под IKEA, отметил генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.
Как сообщили «Известиям» в «Асконе», продукцию для IKEA производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса.
«С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров “а-ля IKEA” — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте “средний минус”, — пояснили в “Асконе”.