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02:03 (мск), источник: Известия

Российские мебельщики начали выпускать аналогичные IКЕА товары

Отечественные мебельные производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции. Об этом «Известиям» 18 ноября сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ (АМДПР).

Источник: РИА "Новости"

Например компания «Ангстрем» начала продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея» — в IKEA она называлась «Хемнес», а Первая мебельная фабрика разработала нескольких десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей («Лайт»), рассказали производители.

Как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать, добавили в АМДПР. В планах — увеличить количество подобных коллекций, отметили в ассоциации.

Также в числе примеров — «Аскона», у которой было целое производство, настроенное эксклюзивно под IKEA, отметил генеральный директор компании «Этерна», эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин.

Как сообщили «Известиям» в «Асконе», продукцию для IKEA производили на отдельном участке в рамках общего производственного комплекса.

«С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров “а-ля IKEA” — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте “средний минус”, — пояснили в “Асконе”.

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