TotalEnergies остается в России, чтобы обеспечивать энергопоставки в Европу

«Мы будем постепенно уходить из России. Мы ушли от всех видов деятельности, которые не имели никакого отношения к энергопоставкам», — сказал господин Пуянне.
По его словам, TotalEnergies сохранила контракт с российским энергетическим предприятием, 70% продукции которого отправлялось в Европу. «Европе нужен этот российский газ», — пояснил глава TotalEnergies.
Он отметил, что как только Европа решит ввести санкции против российского газа, компания расторгнет этот контракт. Патрик Пуянне добавил, что TotalEnergies приостановила все инвестиции в проекты в России.
«Сегодня мы пытаемся постепенно выйти из России, обеспечив при этом поставки в Европу», — подитожил он.
TotalEnergies — четвертая нефтегазовая компания по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Она ведет операции более чем в 130 странах мира.