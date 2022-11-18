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03:13 (мск), источник: Коммерсантъ

TotalEnergies остается в России, чтобы обеспечивать энергопоставки в Европу

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies будет выходить с российского рынка постепенно и сохраняет присутствие в России, чтобы обеспечивать поставками энергии Европу. Об этом сообщил глава компании Патрик Пуянне в эфире телеканала TF1 Info.

Источник: AP 2022

«Мы будем постепенно уходить из России. Мы ушли от всех видов деятельности, которые не имели никакого отношения к энергопоставкам», — сказал господин Пуянне.

По его словам, TotalEnergies сохранила контракт с российским энергетическим предприятием, 70% продукции которого отправлялось в Европу. «Европе нужен этот российский газ», — пояснил глава TotalEnergies.

Он отметил, что как только Европа решит ввести санкции против российского газа, компания расторгнет этот контракт. Патрик Пуянне добавил, что TotalEnergies приостановила все инвестиции в проекты в России.

«Сегодня мы пытаемся постепенно выйти из России, обеспечив при этом поставки в Европу», — подитожил он.

TotalEnergies — четвертая нефтегазовая компания по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Она ведет операции более чем в 130 странах мира.

Следите за развитием темыПоставки газа и нефти в Европу
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