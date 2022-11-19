VK рассчитывает создать игровой инструментарий на свои и продавать его «Ростеху»

«Ъ» ознакомился с планами VK по разработке игрового движка (средство разработки видеоигр), представленными в курируемый Минцифры центр компетенций разработки (ЦКР) «Мультимедийное ПО». О том, что в VK заинтересованы в создании российского движка, отсутствие которого является потенциальной угрозой в период санкций, было известно ранее. В новом документе раскрываются технологические подробности этого проекта.
Разработку движка с открытым исходным кодом (open source) планируется начать в январе 2023 года. Прототип визуализатора, то есть компонента, предназначенного для генерирования графики, VK планирует выпустить к сентябрю 2023 года, а на апрель—декабрь 2025 года намечен выпуск демонстрационной игры.
На разработку VK планирует затратить 2,8 млрд руб. внебюджетных средств. В сентябре источник «Ъ», близкий к правительству, сообщал, что VK просила Минцифры о субсидии. VK рассчитывает финансировать разработку open source версии движка за счет продаж лицензий на его коммерческую версию, в том числе по подписочной модели.
Также VK намерена разрабатывать платные компоненты и дополнения к движку, оказывать услуги по его доработке и проводить платное обучение и консультации. «Вполне возможно, что в первые годы продвижения продукта стоимость серверных мощностей может значительно субсидироваться, вплоть до 100%», — отмечает гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.
VK, согласно документу, рассчитывает, что ее движок будет использоваться и для производства мультимедиаконтента, в том числе кино и рекламы. В числе потенциальных пользователей VK упоминает не только представителей игровой индустрии, но и вузы и колледжи, занимающиеся разработкой ПО, а также «многопрофильные компании» — Сбербанк, «Ростех» и МТС (в них не ответили на запрос «Ъ»). Ранее в «Ростехе» заявляли о готовности участвовать в разработке движка «наряду с другими компаниями и ведомствами».
В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили «Ъ», что используют типовой для индустрии софт, отечественного же ПО пока недостаточно. Например, полнометражный мультфильм «Формула воды» от «Союзмультфильма» производится с применением Unreal Engine.
Разработчики игровых движков уже давно адаптируют их с расчетом на индустрию производства видео, отметил гендиректор AV3.studio Павел Куделин. По его словам, студии выбирают движок и исходя из доступных к нему плагинов (модулей), в том числе от самих производителей аппаратуры, так что VK для популяризации своего движка придется вложиться в разработку плагинов и поддержку разработчиков «или же выпускать уже готовое “коробочное” решение для видеопродакшена».
В VK не ответили на запрос «Ъ».