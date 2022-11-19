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09:22 (мск), источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге 12 яхтклубов получат господдержку на развитие инфраструктуры

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Государственная поддержка на развитие инфраструктуры будет оказана 12-ти яхтклубам в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

«Двенадцать проектов есть в Санкт-Петербурге, 12 яхтклубов, которые готовы получить господдержку для развития своей инфраструктуры», — сказал собеседник агентства.

Волоцков отметил, что на март 2023 года запланировано выездное заседание возглавляемой им рабочей группы в Санкт-Петербурге, на котором, в частности, будут обсуждаться дальнейшие меры по поддержке яхтинга.

В октябре 2021 года правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в РФ на период до 2030 года. Документ предполагает создание в России разветвленной сети современных яхтенных марин (стоянок), которые станут не просто причалами для яхт, а многофункциональными круглогодичными туристическими комплексами. В России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, несколько приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург и Приморский край.

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