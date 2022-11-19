Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:
— Мы полагаем, что на предстоящей неделе рубль может умеренно укрепиться и уйти ниже отметки 60 за доллар. Ожидаемый торговый диапазон составляет 58−62 в паре с долларом, 61−65 в паре с евро и 8,3−8,8 в паре с юанем.
Главным фактором поддержки рубля останется ноябрьский налоговый период, пик выплат которого придётся на 25 ноября. Экспортёры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. По нашим оценкам, объем ноябрьских налогов составит 2,7 трлн рублей ($45 млрд).
Сдерживающим фактором для укрепления рубля является снижение цен на нефть. В пятницу котировки Brent упали ниже $90 за баррель на опасениях за спрос на топливо в условиях вероятного спада в мировой экономике.
Активность на валютном рынке остаётся пониженной на фоне сохранения жёстких ограничений на движение капитала и отсутствия нерезидентов, а также политики дедолларизации, проводимой Банком России.
В целом продолжается постепенная перестройка российской экономики и финансовой системы с уходом от использования долларов и евро, и переходом на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Так Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в нацвалютах, а российские банки открывают счета в Индии для торговли в рупиях.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:
— Нефтяной рынок последние дни находился под давлением, поскольку на рынки вернулись опасения относительно перспектив роста мировой экономики. Отчеты МЭА и ОПЕК+ указали на понижение прогнозов спроса на нефть до конца текущего года и в 2023 году.
Фактор ожидаемого падения спроса связан в большей степени с потреблением углеводородов Китаем. Новости о либерализации политики нулевой терпимости в COVID-19 в КНР не получили подтверждения, при этом в ряде провинций страны сохраняются жесткие карантинные ограничения. Все это усиливает риски того, что крупнейший потребитель сырья в мире будет вынужден сократить импорт.
Поддержку ценам оказали данные о снижении производственной инфляции в США в прошлом месяце, а также отраслевые данные. Снижение коммерческих запасов нефти оказалось существенно сильнее ожиданий, что поддержало цены на нефть.
С учетом сохранения опасений относительно уровня потребления нефти в мире, котировки могут продолжить краткосрочную коррекцию и перейти в диапазон $86−92 за баррель Brent.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:
— Российский рынок акций завершал уходящую неделю в целом с нейтральным результатом. Негатив уравновешивался позитивом, и по многим признакам краткосрочно биржевые индексы останутся в боковом тренде.
Сдерживающими факторами для покупателей продолжают выступать:
- всплески геополитической напряженности, как, к примеру, в случае с инцидентом вблизи польско-украинской границы 15 ноября;
- неустойчивость общерыночного риск-аппетита под влиянием слабых статданных по ключевым странам, жестких сигналов мировых ЦБ и тех же геополитических коллизий;
- ценовые спады в нефти;
- укрепление рубля
Из драйверов поддержки отметим позитивные дивидендные ожидания по выплатам нефтяников и улучшение сентимента к акциям банковского сектора после возвращения Сбера к публикации финансовой отчетности.
Наиболее интригующим на предстоящей неделе видится развитие ценовой динамики в нефти.
С одной стороны, на сырье давят новости из КНР, где сохраняются коронавирусные проблемы, периодические усиления доллара на валютном рынке и слабость отдельных макроэкономических маркеров, особенно в Китае. С другой стороны, риски сокращения экспорта нефти из России после вступления в силу с 5 декабря европейского эмбарго могут повысить риск-премию в биржевых контрактах. Кроме того, в преддверии очередной встречи стран ОПЕК+ (4 декабря) представители альянса могут задействовать словесные интервенции с целью поддержать комфортный ценовой уровень в Brent ($90+).
Рубль на будущей неделе может продолжать демонстрировать склонность к укреплению на фоне прохождения через пик налогового периода. Это продолжит сдерживать спрос на акции экспортеров.
На общие настроения продолжат влиять сигналы регуляторов, геополитические события, ключевая статистика. В среду, 23 ноября, будут опубликованы предварительные ноябрьские индексы деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг США и еврозоны, а также протоколы последнего заседания ФРС США.
Ориентиры на неделю для индекса Мосбиржи — 2125−2275 пунктов, по РТС — 1050−1200 пунктов.
Во время загрузки произошла ошибка.