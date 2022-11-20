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Спецоперация на Украине
23:28 (мск), источник: РБК

The Sunday Times узнала о сокрытии Британией покупок российской нефти

В британские порты приходила российская нефть, которую в статистику заносили как импорт из других стран. В Консервативной партии призвали правительство закрыть эту лазейку.

Источник: Reuters

В Великобританию после начала спецоперации на Украине прибыли по меньшей мере 39 партий российской нефти на £200 млн ($237 млн), которая была оформлена как импорт из других стран, пишет газета The Sunday Times, которая отследила движение танкеров, а также проанализировала торговую статистику Британии. Запрет Лондона на поставки нефти из России вступает в силу в декабре.

Издание пишет, что российская нефть на £23 млн ($27,3 млн), прибывшая в Имингем с марта этого года, была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. Газета отследила четыре судна, которые доставили, как утверждается, более 1 млн барр. российской нефти. В двух случаях нефть перегружалась с одного судна на другое, еще в одном — прибыло из Роттердама. По оценке издания, в июне и июле в Британию прибыло 13 партий нефти, в том числе погруженных на греческое судно Marinoula.

Также, сообщает издание, с марта в лондонский порт Thamesport доставили российскую нефть на £130 млн ($154,5 млн), которая была оформлена как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

Газета поясняет, что служба национальной статистики (ONS) при сборе информации от управления по налогам и таможенным сборам (HMRC) определяет страну происхождения товаров по тому, откуда они были отправлены. «Это означает, что груз товаров китайского производства может быть зарегистрирован как из Германии, если он был импортирован в Великобританию немецкой фирмой», — пишет издание, указывая, что, к примеру, статистическая служба ЕС определяет происхождение продукции по стране, где она была произведена.

Издание приводит разницу в данных ONS и HMRC. Первое ведомство сообщало, что в июне Британия не импортировала российскую нефть. О том же в августе говорили в британском правительстве. При этом данные HMRC показывают, что британские порты в июне приняли российскую нефть на сумму более £78 млн ($92,7 млн), которая была оформлена как импорт из европейских стран, а в июле — еще на £1,5 млн ($1,7 млн) c аналогичной маркировкой импорта.

Запрет на поставки российской нефти вступят в силу в декабре, однако, пишет издание со ссылкой на экспертов, британская практика по оформлению импорта и широкое использование перевалок с одного судна на другое затруднят применение санкций.

Бывший лидер Консервативной партии (2001−2003 годы), член британского парламента Дункат Смит сказал газете, что намерен поднять в палате общин вопрос о ведении учета российского импорта. По его словам, нужно «закрыть эту очевидную лазейку».

«Кто может сказать, сколько нефти попало на рынок с неправильной маркировкой и, таким образом, избежало… санкций [против России]? Правительство должно принять меры, чтобы положить конец этой практике раз и навсегда», — отметил он.

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