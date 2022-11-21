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11:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Государство расширяет ограничения на заработки топ-менеджеров госкомпаний

Белый дом продолжает расширять контроль за вознаграждением руководства госкомпаний, увязывая систему оплаты труда топ-менеджмента с его результативностью — достижением ключевых показателей эффективности и реализации значимых проектов. После уже реализованных ограничений размера оплаты труда руководства в госАО и госкомпаниях в 2022 году происходит дальнейшее ужесточение правил и унификация. Теперь едиными правилами должны руководствоваться не 43, а 117 организаций, им придется согласовывать потолок годовых вознаграждений с Минфином и правительственной комиссией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Белый дом утвердил постановление правительства, корректирующее систему премирования руководства госкомпаний.

По новым правилам размер вознаграждения в 117 организациях с госучастием будет зависеть от реализации ими отдельных значимых проектов и от достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Последние, напомним, включают финансовые показатели, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития.

Власти неоднократно изучали возможность усиления контроля над работой менеджмента госкомпаний. Методику привязки вознаграждений менеджмента госкомпаний к единой системе КПЭ Росимущество разработало на волне первых санкций, в 2014 году, но в 2015 году в Кремле отказались от инициативы, решив, что вопрос сокращения зарплат топ-менеджеров госАО должен решаться на корпоративном уровне. В 2022 году власти обсуждали также возможность введения потолка зарплат топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций — на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн руб. в год с исключениями по решению президента РФ. При этом сам перечень KPI предлагалось оптимизировать. Однако в октябре Минфин отказался от лимита зарплат в пользу учета рыночных ставок при определении размера вознаграждения.

Первый подход к унификации системы вознаграждения топ-менеджеров крупных госкомпаний правительство сделало в июне. Постановлением № 1127 от 23 июня 2022 года введены положения о максимально возможном совокупном вознаграждении руководства компаний, которое состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, а также выплат от участия в органах управления иных юрлиц. Размер годового вознаграждения устанавливается в зависимости от сложности управления организацией и ее отраслевой принадлежности. Изначально под контроль государства попали выплаты руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов 43 организаций (АСВ, ВЭБ, «Росатом», «Роскосмос», «Автодор», а также РЖД, ОСК, «Почта России», Промсвязьбанк, «Транснефть»).

Поправки правительства распространяют правила на широкий перечень организаций, в которых государству принадлежит более 50% акций.

В документе организации разделены на пять групп. В первой — 12 крупнейших организаций, реализующих отдельные значимые проекты (ВЭБ, «Дом. РФ», РЖД, «Россети», «РусГидро»). Во вторую группу вошли пять банков и другие крупные организации («Почта России», Россельхозбанк, Промсвязьбанк). Третья группа — девять организаций, ответственных за развитие отдельных территорий («Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», «Корпорация Туризм. РФ»), четвертая — ответственные за отдельные направления экономики (ГТЛК, ОСК, «Росгеология»). В пятой группе еще 81 организация, при этом размер вознаграждений не зависит от группировки.

Предложения об условиях оплаты труда и потолке годовых выплат в этих организациях формируют отраслевые ведомства и советы директоров организаций и направляют их в Минфин вместе с данными о финансовом результате организаций и полученных ими субсидиях. Минфин, в свою очередь, должен согласовать с рабочей группой при правкомиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Постановление также регламентирует выплаты премий, которые положены руководству при достижении ими KPI: годовая премия — в пределах 30−50% годового максимального вознаграждения, совокупные размеры квартальных премий — не более 10% от этого же показателя.

Правительство при этом рекомендует следовать новым правилам оплаты труда публично-правовым компаниям и акционерным обществам, которые находятся под управлением госкорпораций и госкомпаний, например организациям группы ВЭБа. Как сообщил источник в Белом доме, в будущем правительство продолжит расширять контроль за выплатами в госсекторе.

Диана Галиева

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