Эксперт рассказала, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

В первую очередь, по словам эксперта, вырастут цены на воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. При этом рост цены не должен превышать девять процентов.
Рост тарифов, по словам Лебединской, не затронет плату за содержание и ремонт жилья, за капитальный ремонт, радиоточку.
Она добавила, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохранятся.
«Такие выплаты могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают установленную долю от их совокупного дохода», — сказала эксперт.
Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева заявила, что из-за повышения тарифов на оплату системы жилищно-коммунального хозяйства доля расходов россиян на оплату этих услуг вырастет в ущерб иным тратам, вызвав падение потребительского спроса.