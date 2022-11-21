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03:10 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт рассказала, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм» напомнила, что с 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь, по словам эксперта, вырастут цены на воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. При этом рост цены не должен превышать девять процентов.

Рост тарифов, по словам Лебединской, не затронет плату за содержание и ремонт жилья, за капитальный ремонт, радиоточку.

Она добавила, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохранятся.

«Такие выплаты могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если коммунальные платежи превышают установленную долю от их совокупного дохода», — сказала эксперт.

Ранее аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева заявила, что из-за повышения тарифов на оплату системы жилищно-коммунального хозяйства доля расходов россиян на оплату этих услуг вырастет в ущерб иным тратам, вызвав падение потребительского спроса.

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