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11:05 (мск), источник: © РИА Новости

Бывшее подразделение KFC в России сменило название

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская «дочка» Yum! Restaurants, которая владеет брендом сети быстрого питания KFC, сменила название перед продажей, следует из данных ЕГРЮЛ.

Источник: © РИА Новости

Теперь ООО «ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» называется «Юнирест».

В октябре американская Yum! Brands подписала договор продажи около 70 ресторанов сети KFC ижевскому франчайзи — компании «Смарт Сервис» при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест для всей российской команды. Сообщалось, что рестораны откроются под брендом Rostic’s. По словам источника РИА Новости в компании, с декабря планируется поэтапно запускать их в Москве, Московской области и Югре.

На прошлой неделе ФАС получила от «Смарт Сервис» ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Позже один из собственников компании Константин Котов заявил, что сделку рассчитывают закрыть до конца года, после чего предприятие ждет ребрендинг.

Yum! Brands в начале марта приостановила работу в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. Но это не касалось заведений, работающих по франшизе, а таких более тысячи.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands порядка 50 тысяч ресторанов в более чем 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

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