Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — сообщил Хлынов.
По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение — необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. «Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая», — пояснил глава союза.
Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.