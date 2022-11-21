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11:36 (мск), источник: © РИА Новости

Производители иван-чая изучают возможность покупки активов Lipton в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ряд российских производителей иван-чая изучают возможность покупки подразделения компании Ekaterrа, занимающегося производством и дистрибуцией в РФ чая торговой марки Lipton, Союз производителей иван-чая от лица ряда инвесторов планирует переговоры с компанией по этому поводу, сообщил РИА Новости председатель союза Александр Хлынов.

Источник: © РИА Новости

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов. Формат участия пока в стадии обсуждения», — сообщил Хлынов.

По его словам, одна из целей предложения выкупить российское подразделение — необходимость сохранить профессиональную команду и дистрибуцию Lipton, который занимал 7% российского рынка, а также фасовочные мощности. «Таким образом решится вопрос сбыта для наших производителей иван-чая», — пояснил глава союза.

Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса в августе сообщила о решении прекратить деятельность на территории РФ. По ее данным, чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу текущего года, вскоре после этого прекратится и их продажа.

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