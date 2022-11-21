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Спецоперация на Украине
23:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Nvidia официально ушла из России

По оценкам компании, в 2022 году на долю России приходится около 2% от общего объема продаж и 4% от продаж игрового направления. Прямые продажи за 2022 год на российском рынке Nvidia считает «несущественными».

Источник: AFP 2022

На выручку компании, следует из отчета, может оказать негативное влияние спецоперация на Украине. Там отметили, что все финансовые операции с Россией приостановились в октябре.

Nvidia приостановила продажи в России в марте. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. 3 октября Forbes сообщал, что до конца октября компания планировала закрыть офис в России «из-за невозможности обеспечить эффективную работу».

Nvidia — разработчик графических процессоров, которые используются в видеоиграх, автомобильной промышленности и других сферах. Она была основана в 1993 году.

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