Nvidia официально ушла из России

На выручку компании, следует из отчета, может оказать негативное влияние спецоперация на Украине. Там отметили, что все финансовые операции с Россией приостановились в октябре.
Nvidia приостановила продажи в России в марте. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. 3 октября Forbes сообщал, что до конца октября компания планировала закрыть офис в России «из-за невозможности обеспечить эффективную работу».
Nvidia — разработчик графических процессоров, которые используются в видеоиграх, автомобильной промышленности и других сферах. Она была основана в 1993 году.