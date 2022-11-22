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17:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Евтушенков: 2023 год будет тяжелым для российской экономики

Основатель «АФК Система» Владимир Евтушенков считает, что экономический подъем в России начнется только в 2024 году, а весь следующий год для российской экономики станет тяжелым. Оптимистичный прогноз предпринимателя на 2024 год связан с предположением, что за следующий год Россия научится создавать свои «умные» технологии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Я верю в то, что главную проблему — проблему технологий — мы все-таки потихонечку будем преодолевать… Я верю, что все будет в течение 2023 года тяжело. Теперь, когда мы остались в этом пространстве одни, перед нами стоит задача создавать и создать самим», — рассказал Евтушенков в ходе выступления на форуме «Экономические бои без правил: рецепты победы» (цитата по «РИА Новости»).

Основатель «АФК Система» считает, что само устройство человеческого мозга побуждает людей идти по пути наименьшего сопротивления. А появившиеся в российской экономике проблемы из-за ситуации на Украине вынудят акторов национальной экономики создавать свои технологии.

Гипотеза о том, что из-за экономических санкций и инфраструктурной изоляции Россия сможет реализовать свой потенциал, не реализованный ранее из-за экономической нецелесообразности, лежит в основе курса на импортозамещение в РФ с 2014 года.

По данным экспертов ВШЭ, самый большой инновационный потенциал среди российских отраслей с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров и электроники, однако из-за санкций им не хватает оборудования и комплектующих.

Андрей Сапожников

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