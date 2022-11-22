Евтушенков: 2023 год будет тяжелым для российской экономики

«Я верю в то, что главную проблему — проблему технологий — мы все-таки потихонечку будем преодолевать… Я верю, что все будет в течение 2023 года тяжело. Теперь, когда мы остались в этом пространстве одни, перед нами стоит задача создавать и создать самим», — рассказал Евтушенков в ходе выступления на форуме «Экономические бои без правил: рецепты победы» (цитата по «РИА Новости»).
Основатель «АФК Система» считает, что само устройство человеческого мозга побуждает людей идти по пути наименьшего сопротивления. А появившиеся в российской экономике проблемы из-за ситуации на Украине вынудят акторов национальной экономики создавать свои технологии.
Гипотеза о том, что из-за экономических санкций и инфраструктурной изоляции Россия сможет реализовать свой потенциал, не реализованный ранее из-за экономической нецелесообразности, лежит в основе курса на импортозамещение в РФ с 2014 года.
По данным экспертов ВШЭ, самый большой инновационный потенциал среди российских отраслей с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров и электроники, однако из-за санкций им не хватает оборудования и комплектующих.